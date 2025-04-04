Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:58, 4 апреля 2025Силовые структуры

В СК раскрыли причины подростковой преступности

Бастрыкин: отсутствие увлечений может быть причиной подростковой преступности
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Отсутствие жизненных ориентиров, дел и увлечений могут быть причинами подростковой преступности. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Среди других причин Бастрыкин выделил низкий уровень морали у идущих на правонарушения несовершеннолетних и социальную неустроенность. Отрицательные примеры старших товарищей из компании также могут подтолкнуть школьника к преступлениям. При этом глава СК отметил, что на противоправные шаги идут как дети из благополучных семей, так и из неблагополучных.

Ранее Бастрыкин заявил о вербовке Украиной подростков для диверсий.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина в трех словах подвел итоги переговоров с администрацией Трампа. Что обсудили и есть ли успехи?

    Российскому школьнику вынесли приговор за расправу над женщиной-опекуном

    Харламов рассказал о «сломавшем психику» интервью о Жванецком

    Стала известна возможная дата телефонных переговоров Трампа и Путина

    Франция призвала усилить давление на Путина

    Конец недели вернет москвичей в март

    Убытки от поставок российского угля за рубеж выросли

    Россиян предупредили об очередях в одном аэропорту Москвы

    Каллас раскрыла слова госсекретаря США об уступках России

    ВСУ сбросили взрывное устройство на автомобиль в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше