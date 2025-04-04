В СК раскрыли причины подростковой преступности

Бастрыкин: отсутствие увлечений может быть причиной подростковой преступности

Отсутствие жизненных ориентиров, дел и увлечений могут быть причинами подростковой преступности. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Среди других причин Бастрыкин выделил низкий уровень морали у идущих на правонарушения несовершеннолетних и социальную неустроенность. Отрицательные примеры старших товарищей из компании также могут подтолкнуть школьника к преступлениям. При этом глава СК отметил, что на противоправные шаги идут как дети из благополучных семей, так и из неблагополучных.

Ранее Бастрыкин заявил о вербовке Украиной подростков для диверсий.