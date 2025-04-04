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04:15, 4 апреля 2025Ценности

Белла Хадид снялась в трусах для рекламы

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Carlijn Jacobs для Miss Sixty

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном образе для рекламы бренда Miss Sixty. Соответствующие кадры появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

На размещенном снимке 28-летняя манекенщица предстала перед камерой в вязаных коричневых трусах и облегающем топе с оголенными плечами.

Фото: Carlijn Jacobs для Miss Sixty

В качестве аксессуаров стилисты подобрали звезде коричневый ремень с массивной пряжкой, золотые браслеты и крупные серьги. Образ Хадид завершил высокий хвост и мейкап в стиле смоки айс.

Ранее в апреле Белла Хадид в купальнике прокатилась на лошади.

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