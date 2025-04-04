Бывший чиновник Фонда соцстрахования России попался ФСБ за миллионные хищения пособий

ФСБ задержала экс-замглавы филиала ФСС Татарстана за махинации с пособиями

Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя руководителя Вахитовского филиала отделения Фонда социального страхования (ФСС) по Республике Татарстан, находившегося в федеральном розыске за многомиллионные махинации с пособиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства.

Экс-чиновник разыскивался с 2018 года и попался в Новороссийске. У него изъяты подложные документы и банковские карты, оформленные на чужие фамилии.

По данным следствия, он причастен к организации мошеннической схемы с целью хищения бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства беременных женщин для присваивания пособий. Ущерб государству превысил 81 миллион рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 210 («Организация преступного сообщества»), 159 («Мошенничество») и 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Ранее сообщалось, что в Москве ФСБ задержала экс-вице-премьера республики Коми Антона Виноградова.