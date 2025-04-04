Убытки от поставок российского угля за рубеж выросли

«Ъ»: Убытки от экспорта угля с Дальнего Востока выросли до 350 рублей за тонну

В конце марта доходность экспорта с Дальнего Востока энергетического угля из Кемеровской области калорийностью 5500 килокалорий на килограмм упала до минус 358 рублей на тонну, что на 90 рублей хуже, чем неделей ранее. Об этом со ссылкой на подсчеты Neft Research пишет «Коммерсантъ».

Значения перешли в отрицательную зону 16 марта, хотя снижается доходность с января. Для энергетического угля калорийностью 6000 килокалорий на килограмм она пока положительная, но тоже на 10,6 процента ниже, чем неделей ранее.

Доходность от поставок на западном направлении также сокращается, что связано с падением мировых цен и укреплением рубля. В этих условиях отдельные производители с апреля решили отказаться от экспорта после истечения долгосрочных контрактов.

Эксперты не ожидают улучшения ситуации в апреле. В обзоре S&P Global отмечается, что спрос на уголь в Китае остается слабым из-за больших запасов и роста внутренней добычи, поэтому страна, скорее всего, даже сократит поставки в текущем месяце.

Потребность в угле может вырасти в Индии, Южной Корее и Пакистане, но конкуренция на этих рынках ожидается очень жесткая. Что касается внутреннего рынка, то аналитики не видят на нем возможностей для роста. В отдельных регионах стоимость энергетического угля марки Д опустилась даже ниже себестоимости производства.

Партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов не исключил, что в апреле спрос на энергетический уголь внутри страны может вообще остановиться. К этому ведет относительно теплая для этого времени погода и завершение отопительного сезона.

Ранее стало известно, в первой половине марта отгрузка энергетического угля из России в Китай по морю упала почти в два раза. Поставки коксующегося угля также начали снижаться. На этом фоне Минэнерго сообщило о том, что уже 27 угольных компаний находятся на грани банкротства, а еще 62 оказались в сложной ситуации.