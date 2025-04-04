Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:57, 4 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал условие спасения Украины

Дубинский: Украину спасет перезагрузка политической системы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что Украину может спасти только полная перезагрузка политической системы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Шанс есть только при полной перезагрузке — с новыми основами государственности, новой Конституцией, гимном, парламентом — всем, кроме президента», — написал нардеп.

По его словам, должность президента должна быть упразднена, а если не совершить всех перечисленных шагов, то Украина исчезнет как государство.

Ранее Дубинский заявил, что власти Украины жаждут введения новых санкций против России, однако забывают, что они сами следующие в списке. Он предположил, что президент США Дональд Трамп не станет применять односторонний подход, поэтому киевскому режиму стоит приготовиться к последствиям.

    Обсудить
    Последние новости

    Российского военного задержали за подготовку теракта под Москвой. Он хотел взорвать общежитие курсантов по заданию ГУР Украины

    В Кремле высказались о контактах с США по прекращению огня на Украине

    В Кремле рассказали о значении визита главы РФПИ в Вашингтон

    Рейтинг Трампа достиг рекордного минимума

    27-летняя россиянка получила ранения при атаке украинского дрона на автомобиль

    В российском регионе избавились от свалки

    В Кремле отказались раскрывать возможные гарантии для Украины

    В Кремле оценили угрозы Трампа начать новый конфликт

    В НАТО рассказали о военном превосходстве России над США и Европой

    В Кремле оценили перспективы мировой экономики после пошлин Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше