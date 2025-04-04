Дубинский: Украину спасет перезагрузка политической системы

Находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что Украину может спасти только полная перезагрузка политической системы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Шанс есть только при полной перезагрузке — с новыми основами государственности, новой Конституцией, гимном, парламентом — всем, кроме президента», — написал нардеп.

По его словам, должность президента должна быть упразднена, а если не совершить всех перечисленных шагов, то Украина исчезнет как государство.

Ранее Дубинский заявил, что власти Украины жаждут введения новых санкций против России, однако забывают, что они сами следующие в списке. Он предположил, что президент США Дональд Трамп не станет применять односторонний подход, поэтому киевскому режиму стоит приготовиться к последствиям.