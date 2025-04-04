Депутат Рады предрек Украине новый удар со стороны США

Депутат Дубинский: Киев ожидает удар со стороны США в виде санкций

Власти Украины жаждут введения новых санкций против России, однако забывают, что они сами следующие в списке. Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«В телемарафоне очень радуются угрозам США ввести санкции против РФ. Это значит, что в Офисе Зеленского так и не понимают, или забыли, что следующий принудительный удар будет по Украине», — подчеркнул он.

Депутат в соцсетях также предположил, что президент Штатов Дональд Трамп не станет применять односторонний подход, поэтому киевскому режиму стоит приготовиться к последствиям.

Ранее спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог рассказал, что новые санкции Вашингтона могут быть направлены на замороженные активы РФ и на попытки остановить транспортировку российской нефти. По его мнению, необходимо ужесточить ограничения.

В свою очередь, в Белом доме допустили введение новых рестрикций в отношении России. Как уточнялось, РФ не попала в список стран, в отношении которых были введены таможенные пошлины, так как санкции уже «исключают любую значимую торговлю».