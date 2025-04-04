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15:32, 6 апреля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников оцепенел от увиденного в путешествии зрелища

Доктор Александр Мясников рассказал, что в Перу пьют смузи из лягушек
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о сильно удивившем его во время путешествия в Перу зрелище. Подробности о происшествии в южноамериканской стране он раскрыл в выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1», доступном на платформе «Смотрим».

Мясников уточнил, что эпизод произошел в городе Куско. Он вспомнил, что на площади в городе стоял блендер и таз с лягушками. По словам доктора, покупатели подходили к продавцу, выбирали лягушку и просили сделать из нее смузи.

«И те пьют. Я оцепенел», — признался врач. Он добавил, что местные жители считают смузи из лягушек полезным для здоровья.

Ранее Мясников вспомнил о рекомендации европейского гинеколога, которая заставила его обалдеть. Он рассказал, что врач назначил беременной пациентке сдать предназначенный для мужчин анализ.

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