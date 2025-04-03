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08:21, 3 апреля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников увидел назначенный европейским гинекологом анализ и обалдел

Врач Мясников заявил, что его удивило назначение анализов беременной во Франции
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников вспомнил об одной рекомендации врача акушера-гинеколога из Франции, которая заставила его сильно удивиться. Подробности он раскрыл в своем Telegram-канале.

Доктор рассказал, что к нему обратился знакомый с просьбой найти акушера-гинеколога в Париже для его беременной дочери, так как был недоволен врачом, к которому она обратилась. Мясников, убежденный в том, что в европейской стране обследование проводят тщательно, спросил, какие анализы назначили женщине.

«Да, все по делу, но. Не поверите, и я обалдел. Черным по-белому: ПСА — простатический специфический антиген! Женщине! Какое же доверие [врачам] после этого...» — возмутился врач.

Ранее Мясников назвал французов нацией абсолютно больных людей. Он уточнил, что жители этой страны в больших количествах принимают антидепрессанты.

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