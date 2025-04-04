Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:59, 4 апреля 2025Экономика

Нью-йоркский дом Боба Дилана выставили на продажу

NYP: Таунхаус Боба Дилана в Нью-Йорке выставили на продажу за $11,5 млн
Виктория Клабукова

Фото: Matthew Peyton / Getty Images

Нью-йоркский таунхаус американского фолк-музыканта Боба Дилана появился в продаже. Старинный дом в георгианском стиле, спрятанный в глубине садов, оценили в 11,5 миллиона долларов (969,2 миллиона рублей), пишет New York Post (NYP).

Бывшая усадьба лауреата Нобелевской премии занимает 510 квадратных метров и располагается в эксклюзивном районе Нью-Йорка Turtle Bay Gardens, известном своим пышным частным садом на 20 близлежащих домов. На пяти этажах разместились четыре спальни с отдельными ванными. Одна из спален выходит на террасу с видом на оранжерею. Французский балкон также есть в гостиной, там же оборудована библиотека, газовый камин. На первом этаже находится кухня шеф-повара с островом и столешницей-водопадом. Потолки в помещениях имеют высоту шесть метров. Дом был отреставрирован и теперь оснащен лифтом и системой «умный дом».

Район Turtle Bay Gardens издавна привлекал многих деятелей искусства. Дилан проживал здесь в течение двадцати лет, с 1980-х по 2005 год. В свое время с ним соседствовали четрырехкратная обладательница «Оскара» Кэтрин Хепберн и автор мюзикла «Суинни Тодд» Стивен Сондхайм.

В 2023 году Дилан избавился от своего роскошного особняка в Шотландии — покупателем объекта стала вискарня Angus Dundee Distillers. За свои владения в национальном парке Кэрнгормс музыкант выручил 5,3 миллиона долларов.

    Обсудить
    Последние новости

    В Европе раскрыли судьбу Украины после окончания конфликта

    Самолет с сотнями пассажиров совершил аварийную посадку из-за истерики женщины на борту

    Мужчина с двумя школьниками пытались поджечь релейный шкаф под Москвой

    Раскрыта амбициозная цель Трампа по переговорам

    В Башкирии спасли просидевшую на столбе два дня кошку

    Гендиректора российской компании «Благо Инвест» задержали по делу о мошенничестве

    Амурские охотники стали сознательнее и помогли увеличить популяцию косуль

    В Раде рассказали об оторванности властей Украины от реальности

    Трамп пообещал не менять свою экономическую политику никогда

    Немецкие кондитеры увидели угрозу в пошлинах Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше