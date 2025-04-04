Нью-йоркский дом Боба Дилана выставили на продажу

NYP: Таунхаус Боба Дилана в Нью-Йорке выставили на продажу за $11,5 млн

Нью-йоркский таунхаус американского фолк-музыканта Боба Дилана появился в продаже. Старинный дом в георгианском стиле, спрятанный в глубине садов, оценили в 11,5 миллиона долларов (969,2 миллиона рублей), пишет New York Post (NYP).

Бывшая усадьба лауреата Нобелевской премии занимает 510 квадратных метров и располагается в эксклюзивном районе Нью-Йорка Turtle Bay Gardens, известном своим пышным частным садом на 20 близлежащих домов. На пяти этажах разместились четыре спальни с отдельными ванными. Одна из спален выходит на террасу с видом на оранжерею. Французский балкон также есть в гостиной, там же оборудована библиотека, газовый камин. На первом этаже находится кухня шеф-повара с островом и столешницей-водопадом. Потолки в помещениях имеют высоту шесть метров. Дом был отреставрирован и теперь оснащен лифтом и системой «умный дом».

Район Turtle Bay Gardens издавна привлекал многих деятелей искусства. Дилан проживал здесь в течение двадцати лет, с 1980-х по 2005 год. В свое время с ним соседствовали четрырехкратная обладательница «Оскара» Кэтрин Хепберн и автор мюзикла «Суинни Тодд» Стивен Сондхайм.

В 2023 году Дилан избавился от своего роскошного особняка в Шотландии — покупателем объекта стала вискарня Angus Dundee Distillers. За свои владения в национальном парке Кэрнгормс музыкант выручил 5,3 миллиона долларов.