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19:43, 4 апреля 2025Мир

Фицо резко высказался о дипломатах ЕС

Фицо упрекнул послов ЕС за отсутствие на церемонии по Второй мировой войне
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Роберт Фицо

Роберт Фицо . Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо упрекнул послов стран Европейского союза (ЕС) за их отказ участвовать в церемонии по случаю 80-летия освобождения Братиславы от фашизма во время Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам сообщили послы ЕС, что сюда не придут. (...) Обязанность послов не упрямиться, а работать. Послы должны вести коммуникацию, должны разговаривать», — сказал он.

Фицо объяснил, что отсутствие представителей ЕС на мероприятии было связано с присутствием послов России и Белоруссии.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала премьер-министра Словакии Роберта Фицо идиотом из-за его разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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