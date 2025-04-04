Фицо резко высказался о дипломатах ЕС

Фицо упрекнул послов ЕС за отсутствие на церемонии по Второй мировой войне

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо упрекнул послов стран Европейского союза (ЕС) за их отказ участвовать в церемонии по случаю 80-летия освобождения Братиславы от фашизма во время Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам сообщили послы ЕС, что сюда не придут. (...) Обязанность послов не упрямиться, а работать. Послы должны вести коммуникацию, должны разговаривать», — сказал он.

Фицо объяснил, что отсутствие представителей ЕС на мероприятии было связано с присутствием послов России и Белоруссии.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала премьер-министра Словакии Роберта Фицо идиотом из-за его разговора с президентом США Дональдом Трампом.