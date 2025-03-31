Фицо назвали идиотом

Фон дер Ляйен назвала Фицо идиотом из-за разговора с Трампом

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала премьер-министра Словакии Роберта Фицо идиотом из-за его разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил сам глава словацкого правительства, передает агентство Reuters.

В частности, Фицо пояснил, что он обсудил с Трампом проблему пошлин, которые Соединенные Штаты ввели против Европейского союза (ЕС).

«Она меня ужасно отругала: Роберт, что ты наделал? С какой стати ты вел такие переговоры с Трампом? Ты нормальный? Она ругала меня полчаса, что я полный идиот», — рассказал политик.

Ранее Фицо заявил, что Словакия может заблокировать новые санкции против России, если сочтет, что они мешают мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что на ограничения следует смотреть с новой точки зрения, так как сейчас идет речь о поиске компромисса между Москвой и Киевом.