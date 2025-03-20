Фицо пообещал блокировать антироссийские санкции при одном условии

Фицо: Словакия может не поддержать санкции против России

Словакия может заблокировать дальнейшие санкции против России, если посчитает, что они затруднят мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, сообщает Dennik N.

«Да, допускаю, что, если мы будем понимать попытку дальнейших санкций как что-то, что должно разбить процесс о мире, мы готовы наложить вето на это», — сказал Фицо.

Премьер-министр подчеркнул, что такие санкционные ограничения не оказывают «заметного влияния на жизнь в России» и, по его мнению, должны быть отменены.

17 марта Фицо заявил, что Словакия не даст ни цента на военную помощь Украине и не будет участвовать в какой-либо военной миссии.