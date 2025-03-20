Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:21, 20 марта 2025Мир

Фицо пообещал блокировать антироссийские санкции при одном условии

Фицо: Словакия может не поддержать санкции против России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Словакия может заблокировать дальнейшие санкции против России, если посчитает, что они затруднят мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, сообщает Dennik N.

«Да, допускаю, что, если мы будем понимать попытку дальнейших санкций как что-то, что должно разбить процесс о мире, мы готовы наложить вето на это», — сказал Фицо.

Премьер-министр подчеркнул, что такие санкционные ограничения не оказывают «заметного влияния на жизнь в России» и, по его мнению, должны быть отменены.

17 марта Фицо заявил, что Словакия не даст ни цента на военную помощь Украине и не будет участвовать в какой-либо военной миссии.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили самую массированную атаку беспилотниками на российский регион. Что известно о последствиях?

    Молдавия посчитала законным ограничение работы посольства России

    Россиянам показали брошенные при отступлении ВСУ из Курской области тела украинских солдат

    Премьер Британии поставил пабы под угрозу существования

    В российском регионе задержана чиновница за мошенничество с жильем для детей-сирот

    В Грузии назвали санкции ЕС объявлением войны

    ВС России получили партию «Панцирей»

    Украинка с самыми большими щеками в мире показала глубокое декольте на фото

    Россиянку осудили за расправу над дочерью и оставление в опасности сына

    Народный артист России высказался о сносе памятника Пушкину на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше