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17:48, 8 марта 2025Мир

Фицо назвал причины удобства конфликта для Зеленского

Фицо: Зеленского устраивает конфликт на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского устраивает продолжение конфликта с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

Так он ответил на вопрос ведущего, устраивает ли украинского лидера конфликт. «По моему мнению, да, устраивает. Потому что [он] получает значительную финансовую помощь от некоторых стран», — заявил Фицо.

Он также отметил, что вторая причина удобства конфликта для Зеленского — это вопрос выборов. По словам Фицо, из-за конфликта можно не проводить выборы.

Ранее Роберт Фицо прокомментировал слова своего соратника Эрика Калиняка о «российском Киеве». «Понимаю [это] как циничное замечание, он так это обозначил, в этом духе его нужно интерпретировать», — рассказал словацкий премьер.

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