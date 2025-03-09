Фицо высказался о плане Путина по завершению конфликта на Украине

Фицо: Только у Путина есть реальный план по завершению украинского конфликта

Президент России Владимир Путин единственный, у кого есть «реальный план» по завершению вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала STVR.

«Это все, что я собираюсь сказать на данный момент», — сказал политик.

Ранее Фицо предположил, что президента Украины Владимира Зеленского устраивает конфликт с Россией. Он пояснил, что украинский лидер получает значительную финансовую помощь от ряда стран. Кроме того, по словам премьера, из-за конфликта можно не проводить выборы.

До этого Фицо назвал президента Владимира Путина видным государственником. Также он призвал вести переговоры со всеми сторонами ради урегулирования конфликта на Украине.

