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22:57, 9 марта 2025Мир

Фицо высказался о плане Путина по завершению конфликта на Украине

Фицо: Только у Путина есть реальный план по завершению украинского конфликта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Artyom Geodakyan / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин единственный, у кого есть «реальный план» по завершению вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала STVR.

«Это все, что я собираюсь сказать на данный момент», — сказал политик.

Ранее Фицо предположил, что президента Украины Владимира Зеленского устраивает конфликт с Россией. Он пояснил, что украинский лидер получает значительную финансовую помощь от ряда стран. Кроме того, по словам премьера, из-за конфликта можно не проводить выборы.

До этого Фицо назвал президента Владимира Путина видным государственником. Также он призвал вести переговоры со всеми сторонами ради урегулирования конфликта на Украине.

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