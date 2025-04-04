Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:56, 4 апреля 2025Силовые структуры

Гендиректора российской компании «Благо Инвест» задержали по делу о мошенничестве

Гендиректора компании «Благо Инвест» Фосмана задержали по делу о мошенничестве
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Гендиректора компании «Благо Инвест» Дмитрия Фосмана задержали по делу о мошенничестве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РБК.

По данным издания, 4 апреля задержали Фосмана, гендиректора компании «Благо Инвест». Она входит в группу компаний «Благо», которая основана его братом Аркадием Фосманом. Группа компаний является одним из самых крупных производителей подсолнечного масла в стране.

В управлении «Благо» семь заводов, они реализуют 430 тысяч тонн продукции в год. За 2023 года выручка составила 53,3 миллиарда рублей. Компании принадлежат такие бренды, как «Благо», «Дары Кубани», Almador.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имеющего гражданство Гренады бывшего гендиректора «Русагро».

    Обсудить
    Последние новости

    В Европе раскрыли судьбу Украины после окончания конфликта

    Самолет с сотнями пассажиров совершил аварийную посадку из-за истерики женщины на борту

    Мужчина с двумя школьниками пытались поджечь релейный шкаф под Москвой

    Раскрыта амбициозная цель Трампа по переговорам

    В Башкирии спасли просидевшую на столбе два дня кошку

    Гендиректора российской компании «Благо Инвест» задержали по делу о мошенничестве

    Амурские охотники стали сознательнее и помогли увеличить популяцию косуль

    В Раде рассказали об оторванности властей Украины от реальности

    Трамп пообещал не менять свою экономическую политику никогда

    Немецкие кондитеры увидели угрозу в пошлинах Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше