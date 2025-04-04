Гендиректора российской компании «Благо Инвест» задержали по делу о мошенничестве

Гендиректора компании «Благо Инвест» Фосмана задержали по делу о мошенничестве

Гендиректора компании «Благо Инвест» Дмитрия Фосмана задержали по делу о мошенничестве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РБК.

По данным издания, 4 апреля задержали Фосмана, гендиректора компании «Благо Инвест». Она входит в группу компаний «Благо», которая основана его братом Аркадием Фосманом. Группа компаний является одним из самых крупных производителей подсолнечного масла в стране.

В управлении «Благо» семь заводов, они реализуют 430 тысяч тонн продукции в год. За 2023 года выручка составила 53,3 миллиарда рублей. Компании принадлежат такие бренды, как «Благо», «Дары Кубани», Almador.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имеющего гражданство Гренады бывшего гендиректора «Русагро».

