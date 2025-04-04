Для владельца крупнейшего производителя масла в России запросили арест

Следствие просит суд об аресте гендиректора «Благо Инвест» Фосмана

Начало событий в новости Гендиректора российской компании «Благо Инвест» задержали по делу о мошенничестве

Следователь направил в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте владельца и гендиректора компании по производству масложировой продукции «Благо Инвест» Дмитрия Фосмана. Об этом сообщает РИА Новости.

В суд поступили материалы об избрании меры пресечения бизнесмену в виде заключения под стражу в рамках уголовного дела о мошенничестве.

О задержании Фосмана стало известно ранее 4 апреля. Возглавляемая им компания «Благо Инвест» входит в группу компаний «Благо», которая основана его братом Аркадием Фосманом. Группа компаний является одним из самых крупных производителей подсолнечного масла в стране.

В управлении «Благо» семь заводов, они реализуют 430 тысяч тонн продукции в год. За 2023 год выручка составила 53,3 миллиарда рублей. Компании принадлежат такие бренды, как «Благо», «Дары Кубани», Almador.