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20:01, 4 апреля 2025Силовые структуры

Владельца крупнейшего производителя масла в России взяли под стражу

Суд арестовал владельца компании «Благо Инвест» Фосмана по делу о мошенничестве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Для владельца крупнейшего производителя масла в России запросили арест

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об аресте владельца и гендиректора компании по производству масложировой продукции «Благо Инвест» Дмитрия Фосмана в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мера пресечения бизнесмену в виде заключения под стражу избрана на два месяца. Защита просила не отправлять его в СИЗО, однако суд не нашел оснований для более мягкой меры.

О задержании Дмитрия Фосмана стало известно ранее 4 апреля. Возглавляемая им компания «Благо Инвест» входит в группу компаний «Благо», которая основана его братом Аркадием Фосманом. Группа компаний является одним из самых крупных производителей подсолнечного масла в стране.

В управлении «Благо» семь заводов, они реализуют 430 тысяч тонн продукции в год. За 2023 год выручка составила 53,3 миллиарда рублей. Компании принадлежат такие бренды, как «Благо», «Дары Кубани», Almador.

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