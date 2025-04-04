Глава Минфина США назвал Зеленского эстрадным артистом с неидеальными советниками

Бессент назвал Зеленского эстрадным артистом с неидеальными советниками

Глава Минфина США Скотт Бессент в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал президента Украины Владимира Зеленского эстрадным артистом, которого окружают неидеальные советники.

«Он исполнитель, своего рода эстрадный артист», — дал оценку министр.

Он добавил, что некоторое правительственные чиновники в администрации Зеленского и кабинете министров Украины «очень хороши».

Ранее Бессент заявил, что Зеленский минимум три раза обещал США подписать соглашение по природным ресурсам, но не сдержал своего слова. Он предположил, что против сделки выступают украинские олигархи.

