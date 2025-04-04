Главу Пентагона проверят после утечки в Signal

WSJ: Главу Пентагона Хегсета проверят после утечки в Signal

Главу Пентагона Пита Хегсета проверят после утечки засекреченных чатов властей США в мессенджере Signal. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Целью данной оценки является определение степени соблюдения министром обороны и другими сотрудниками Министерства обороны [надлежащих] политики и процедур», — говорится в заявлении генерального инспектора.

С инициативой проведения инспекции выступили сенатор-республиканец от Миссисипи и сенатор-демократ, председатель Комитета по вооруженным силам Сената США Джека Рида.

Ранее президент США Дональд Трамп отверг идею отставки министра обороны США Пита Хегсета после произошедшей утечки секретных чатов.