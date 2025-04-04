Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:54, 4 апреля 2025Мир

Главу Пентагона проверят после утечки в Signal

WSJ: Главу Пентагона Хегсета проверят после утечки в Signal
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Главу Пентагона Пита Хегсета проверят после утечки засекреченных чатов властей США в мессенджере Signal. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Целью данной оценки является определение степени соблюдения министром обороны и другими сотрудниками Министерства обороны [надлежащих] политики и процедур», — говорится в заявлении генерального инспектора.

Материалы по теме:
Вице-повелитель мух За спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
Вице-повелитель мухЗа спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
8 октября 2020
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от России Как прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от РоссииКак прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
23 октября 2020

С инициативой проведения инспекции выступили сенатор-республиканец от Миссисипи и сенатор-демократ, председатель Комитета по вооруженным силам Сената США Джека Рида.

Ранее президент США Дональд Трамп отверг идею отставки министра обороны США Пита Хегсета после произошедшей утечки секретных чатов.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина в трех словах подвел итоги переговоров с администрацией Трампа. Что обсудили и есть ли успехи?

    Ученые описали эффективный способ похудения

    Опубликован обновленный рейтинг Путина среди россиян

    Раскрыта требующаяся для спасения Паши Техника сумма

    Подсчитана выгода США от пошлин против БРИКС

    Спецпредставитель Путина назвал приемлемыми некоторые гарантии безопасности для Украины

    Российскому школьнику пришлось пройти 10 километров из-за отказа таксиста везти его домой

    Оксана Самойлова вышла в свет в полупрозрачном корсете

    В Европе заговорили о начале экономического кошмара

    Бывший футболист «Рубина» посоветовал россиянам отказаться от выступлений за границей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше