Трамп прокомментировал слухи о возможной отставке главы Пентагона после утечки чата

Трамп отверг идею отставки министра обороны США Хегсета после утечки чата

Президент США Дональд Трамп отверг идею отставки министра обороны США Пита Хегсета после утечки секретного чата в мессенджере Signal. Его слова приводит The Hill.

«Хегсет отлично выполняет свою работу, он не имеет к этому никакого отношения», — отметил американский лидер.

Трамп напомнил, что его советник по национальной безопасности Майк Уолтц взял на себя ответственность за инцидент.

«Это был Майк, я думаю. Я не знаю. Мне сказали, что это был Майк. Он взял ответственность за это», — сказал он.

Ранее американский журнал The Atlantic опубликовал эксклюзивную статью главного редактора Джеффри Голдберга, в которой раскрывалось содержание секретного чата высших должностных лиц США в Signal о возможной атаке на хуситов в Йемене.