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09:12, 27 марта 2025Мир

Трамп прокомментировал слухи о возможной отставке главы Пентагона после утечки чата

Трамп отверг идею отставки министра обороны США Хегсета после утечки чата
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп отверг идею отставки министра обороны США Пита Хегсета после утечки секретного чата в мессенджере Signal. Его слова приводит The Hill.

«Хегсет отлично выполняет свою работу, он не имеет к этому никакого отношения», — отметил американский лидер.

Трамп напомнил, что его советник по национальной безопасности Майк Уолтц взял на себя ответственность за инцидент.

«Это был Майк, я думаю. Я не знаю. Мне сказали, что это был Майк. Он взял ответственность за это», — сказал он.

Ранее американский журнал The Atlantic опубликовал эксклюзивную статью главного редактора Джеффри Голдберга, в которой раскрывалось содержание секретного чата высших должностных лиц США в Signal о возможной атаке на хуситов в Йемене.

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