Трамп прокомментировал слухи о возможной отставке главы Пентагона после утечки чата

Президент США Дональд Трамп отверг идею отставки министра обороны США Пита Хегсета после утечки секретного чата в мессенджере Signal. Его слова приводит The Hill.
«Хегсет отлично выполняет свою работу, он не имеет к этому никакого отношения», — отметил американский лидер.
Трамп напомнил, что его советник по национальной безопасности Майк Уолтц взял на себя ответственность за инцидент.
«Это был Майк, я думаю. Я не знаю. Мне сказали, что это был Майк. Он взял ответственность за это», — сказал он.
Ранее американский журнал The Atlantic опубликовал эксклюзивную статью главного редактора Джеффри Голдберга, в которой раскрывалось содержание секретного чата высших должностных лиц США в Signal о возможной атаке на хуситов в Йемене.