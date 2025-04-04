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14:05, 4 апреля 2025Из жизни

Король Карл III поиграл на морковке и сорвал аплодисменты

Британский король Карл III сыграл на морковке колыбельную и сорвал аплодисменты
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Король Великобритании Карл III сыграл на морковке вместе с членами Лондонского овощного оркестра (LVO). Об этом пишет Daily Mail.

Монарх устраивал в Виндзорском замке прием британских музыкантов и волонтеров, вовлеченных в различные музыкальные проекты. Среди них был и Лондонский оркестр, известный тем, что в качестве инструментов использует овощи.

Карл III решил не оставаться в стороне и тоже попробовал поиграть на необычном инструменте. Он выбрал морковь и просвистел на ней английскую колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star. В этом ему помогли несколько музыкантов LVO с морковками и мускатной тыквой в руках. Импровизированное выступление оркестра и короля сорвало аплодисменты и попало на видео.

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Карл III признавался, что музыка всегда значила для него многое. «Она обладает удивительной способностью вызволять счастливые воспоминания из самых глубоких уголков нашей памяти, утешать нас в минуты печали и уносить в далекие края», — заявлял он.

Ранее сообщалось, что Карла III госпитализировали из-за «временных побочных эффектов», возникших в результате лечения рака. Его выписали меньше чем через сутки.

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