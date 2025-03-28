Король Великобритании Карл III вновь попал в больницу из-за онкологического заболевания и отменил все мероприятия, в которых ему предстояло участвовать. Что именно случилось, не сообщается: в официальном заявлении Букингемского дворца упоминаются лишь некие побочные эффекты, возникшие в ходе лечения.
По-прежнему неизвестно, что за опухоль нашли у монарха. Еще недавно он обещал вернуться к работе, но болезнь есть болезнь. Известно, что из-за рака он потерял способность различать вкусы. Кроме того, врачи запретили ему есть красное мясо. «Лента.ру» проследила, как британский король боролся с раком.
Карл III лечится от рака с января 2024 года
- 17 января 2024 года. Королю Великобритании Карлу III впервые потребовалась помощь врачей. Во время планового обследования у монарха выявили увеличение простаты.
- 26 января 2024 года. Карла III госпитализировали из-за увеличения простаты. Он стал вторым членом королевской семьи, выбывшим из строя из-за болезни: за несколько дней до него Кейт Миддлтон также попала в больницу.
- 29 января 2024 года. Карл III выписался из больницы.
- 5 февраля 2024 года. Стало известно, что при госпитализации у Карла III выявили злокачественную опухоль. Букингемский дворец объявил, что короля будут лечить амбулаторно.
- 5 февраля 2024 года. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что рак, которым страдает Карл III, диагностировали на ранней стадии.
- 5 февраля 2024 года. Принц Гарри вылетел в Великобританию из США, как только узнал о болезни отца. Перелет занял около 11 часов. Спустя сутки он вернулся в Калифорнию, где остались его жена и дети.
- 10 февраля 2024 года. Карл III обратился к нации и выразил благодарность за «многочисленные послания поддержки и добрые пожелания».
- 21 февраля 2024 года. Карл III в первый раз после объявления о болезни лично встретился с премьер-министром Великобритании.
- 27 февраля 2024 года. Карл III обратился за помощью к архимандриту Ефрему — настоятелю Ватопедского монастыря на Афоне. Они познакомились более 25 лет назад и возобновили контакты, когда стало известно, что король болен раком.
- 29 февраля 2024 года. Издание Daily Express назвало кодовое название операции, которая будет проведена в случае смерти Карла III. План мероприятий получил имя «Мост Менай». По сведениям Independent, власти страны разрабатывали его с сентября 2022 года.
- 18 марта 2024 года. Российские СМИ ошибочно сообщили о смерти Карла III. Информационное агентство ТАСС обратилось в Букингемский дворец и получило подтверждение, что король жив, но слухи не утихали несколько дней.
- 24 марта 2024 года. Племянник Карла III Питер Филипс рассказал, что король не теряет оптимизма, но недоволен, что болезнь помешала реализации его планов.
- 29 марта 2024 года. Источник, близкий к королевской семье, заявил, что лечение короля успешно продвигается. По его словам, врачи позитивно оценивают перспективы Карла III.
- 31 марта 2024 года. Карл III посетил пасхальную службу в Виндзоре.
- 25 апреля 2024 года. СМИ сообщили, что британские власти регулярно пересматривают план под названием «Менайский мост», разработанный на случай смерти Карла III. Утверждалось, что в документе несколько сотен страниц.
- 26 апреля 2024 года. Официально объявлено, что король Карл III вернется к работе и будет участвовать в публичных мероприятиях.
- 30 апреля 2024 года. Карл III впервые появился на публике после госпитализации в январе. Он и его супруга посетили медицинский центр в Лондоне и пообщались с медиками и пациентами.
- 13 мая 2024 года. Из-за химиотерапии Карл III потерял способность ощущать и различать вкусы. Он признался в этом, когда беседовал с ветераном в Музее армейской авиации в графстве Гэмпшир.
- 15 июня 2024 года. Карл III принял участие в параде Trooping the Colour, традиционно устраиваемом в честь дня рождения монарха.
- 4 сентября 2024 года. Королева Камилла заявила, что у Карла III «все очень хорошо». Организм монарха отреагировал на лечение «лучше самых оптимистичных ожиданий врачей».
- 18 октября 2024 года. Карл III принял решение прервать лечение ради официального визита в Австралию и Самоа. Бывший придворный рассказал изданию Daily Beast, что таким образом король пытается продемонстрировать свое здоровье.
- 28 октября 2024 года. По неофициальным данным, график короля на 2025 год готовится без оглядки на болезнь.
- 28 ноября 2024 года. Из-за болезни Карлу III пришлось сесть на диету и ограничить употребление красного мяса. Об этом рассказал сын королевы Великобритании Камиллы Том Паркер-Боулз.
- 20 декабря 2024 года. Букингемский дворец официально объявил, что король Карл III продолжит лечение от рака и в 2025 году.
- 23 декабря 2024 года. Анонимный источник в Букингемском дворце рассказал журналистам, что Карл III идет на поправку. По его словам, на первую половину 2025 года уже запланированы несколько поездок по Великобритании и официальные визиты в другие страны.
- 25 декабря 2024 года. Карл III нарушил многолетнюю традицию и выступил с рождественским обращением к нации не из Букингемского дворца, а из бывшей больничной часовни.
- 27 марта 2025 года. Карл III неожиданно госпитализирован из-за побочных эффектов, возникших в ходе лечения рака. Отложены все мероприятия, планировавшиеся на ближайшие дни.
- 28 марта 2025 года. Карл III выписался из больницы и вернулся в свою лондонскую резиденцию. Проезжая на автомобиле, король улыбался и махал рукой собравшимся людям.
Многие родственники Карла III страдали от рака
Злокачественные опухоли были выявлены у двоих детей королевы Виктории. У старшего сына Виктории, короля Эдуарда VII, правившего в начале XX века, удалили базалиому (разновидность рака кожи) в районе носа. После этого он прожил еще три года. У его сестры, принцессы Виктории, был рак груди.
На склоне лет рак обнаружили и у короля Эдуарда VIII, отрекшегося в 1936 году в пользу Георга VI — отца королевы Елизаветы II и дедушки Карла III. В 1971 году у него обнаружили рак горла. Причиной болезни могло быть его пристрастие к курению.
Дедушка Карла III, король Георг VI, также был заядлым курильщиком. В 1951 году у него диагностировали рак легких
В сентябре 1951 года его левое легкое со злокачественной опухолью было удалено, однако это задержало развитие болезни лишь на несколько месяцев. 6 февраля 1952 года его не стало.
У супруги Георга VI и бабушки Карла III, королевы-матери Елизаветы, было несколько злокачественных опухолей. В 1966 году ей удалили новообразование в толстом кишечнике, а в 1984 году — злокачественную опухоль груди. Несмотря на это она дожила до 101 года.