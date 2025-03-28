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01:02, 28 марта 2025Из жизни

Карла III госпитализировали

Guardian: Короля Великобритании Карла III госпитализировали из-за рака
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Короля Великобритании Карла III госпитализировали из-за «временных побочных эффектов», возникших в результате лечения рака. Об этом сообщает The Guardian.

Утверждается, что все назначенные на ближайшее время встречи были перенесены. Король принес свои извинения всем, кому он может доставить неудобства своей госпитализацией.

76-летний монарх уже больше года лечит рак, однако продолжает выполнять свои государственные обязанности.

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз вспомнил о «проклятии» украинского президента Владимира Зеленского после встречи с Карлом III. «Зеленский решил проверить, действует ли его проклятие на королей», — пошутил Боуз.

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