Guardian: Короля Великобритании Карла III госпитализировали из-за рака

Короля Великобритании Карла III госпитализировали из-за «временных побочных эффектов», возникших в результате лечения рака. Об этом сообщает The Guardian.

Утверждается, что все назначенные на ближайшее время встречи были перенесены. Король принес свои извинения всем, кому он может доставить неудобства своей госпитализацией.

76-летний монарх уже больше года лечит рак, однако продолжает выполнять свои государственные обязанности.

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз вспомнил о «проклятии» украинского президента Владимира Зеленского после встречи с Карлом III. «Зеленский решил проверить, действует ли его проклятие на королей», — пошутил Боуз.