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21:16, 3 марта 2025Интернет и СМИ

На Западе вспомнили о «проклятии» Зеленского после встречи с королем Британии

Журналист Боуз заявил о проклятии Зеленского после встречи с королем Карлом III
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Joe Giddens / Pool / Reuetrs

Журналист из Ирландии Чей Боуз вспомнил о «проклятии» украинского президента Владимира Зеленского после встречи с королем Великобритании Карлом III. Он высказался об этом в соцсети X.

«Зеленский решил проверить, действует ли его проклятие на королей», — пошутил Боуз.

До этого журналист писал, что Камала Харрис потерпела поражение на выборах президента США из-за «проклятия рукопожатия» Владимира Зеленского. Боуз опубликовал фотографии со встреч Зеленского с европейскими политиками, которые потом оказались вычеркнуты из политической жизни.

Ранее Владимир Зеленский встретился с Карлом III в поместье Сандрингем в Норфолке. Украинский лидер вылетел на вертолете из Лондона и прибыл в поместье, где король и королева проводят большую часть времени. Монарх лично встретил политика. Зеленский и Карл III немного пообщались и сфотографировались на крыльце, прежде чем войти внутрь.

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