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00:30, 23 декабря 2024Из жизни

Стало известно о прогнозах на лечение больного раком Карла III в 2025 году

Daily Mail: Карл III будет вынужден продолжить лечение от рака в 2025 году
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Карл III

Карл III. Фото: Mina Kim / Pool / Reuters

Анонимный источник в Букингемском дворце утверждает, что король Великобритании Карл III идет на поправку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам источника, Карлу по-прежнему требуется лечение от рака, однако состояние его здоровья постепенно улучшается. Ожидается, что это позволит британскому монарху взять на себя больше дел и вернуться к графику работы, который был до болезни. Если верить источнику Daily Mail, на первую половину 2025 года уже запланированы несколько поездок по Великобритании и официальные визиты короля в другие страны.

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Об ухудшении состояния здоровья Карла III стало известно в феврале: он рассказал, что у него диагностировали онкологическое заболевание. В течение 2024 года монарх каждую неделю посещал врачей и несколько раз ложился в больницу.

Из-за лечения Карлу пришлось отменить большую часть мероприятий, которые планировались в 2024 году. Лишь в октябре медики разрешили королю ненадолго отлучиться из страны и отправиться в давно ожидавшуюся заграничную поездку.

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