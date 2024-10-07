Карл III собрался прервать лечение от рака

Король Великобритании Карл III решил приостановить лечение от рака

Врачи короля Великобритании Карла III разрешили ему ненадолго приостановить лечение от рака из-за рабочей поездки в Австралию. Об этом пишет Daily Mail.

75-летний монарх собрался прервать процедуры ради важного официального визита, который начнется 18 октября. Он решил посетить Сидней и Канберру, а оттуда сразу же уехать в островное государство Самоа в южной части Тихого океана. Там король примет участие во встрече глав правительств Содружества наций.

Карл III продолжит текущий курс лечения до вылета, а затем возобновит процедуры, как только вернется в Великобританию. Журналисты сочли это добрым знаком, потому что это может означать, что динамика положительная. Кроме того, подданные считают стоицизм Карла III перед лицом болезни показателем глубокой преданности делу.

Букингемский дворец отказался от комментариев.

Королю диагностировали рак в феврале 2024 года после операции на простате. Вид и стадию рака не разглашают. Карл III вот уже семь месяцев проходит еженедельное лечение.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Камилла посетила открытие онкологического центра в городе Бат, графство Сомерсет, и рассказала о состоянии здоровья больного раком Карла III. По ее словам, лечение идет очень хорошо.

