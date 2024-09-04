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10:09, 4 сентября 2024Из жизни

Стало известно о состоянии здоровья больного раком короля Карла III

Королева Камилла о здоровье больного раком Карла III: «У него все очень хорошо»

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters

Королева Великобритании Камилла посетила открытие онкологического центра в городе Бат, графство Сомерсет, и рассказала о состоянии здоровья больного раком Карла III. Об этом сообщает Daily Mail.

Открытие онкологического центра Дайсона в Бате стало первым мероприятием, которое супруга короля посетила после летнего отпуска. В частности, Камилла побывала в Macmillan Wellbeing Hub — отделении центра, предназначенном для оказания эмоциональной поддержки пациентам, их семьям, а также медикам.

Одна из сотрудниц отделения спросила королеву о лечении Карла III. «У него все очень хорошо», — ответила Камилла. Daily Mail отмечает, что организм монарха отреагировал на лечение «лучше самых оптимистичных ожиданий врачей».

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26 января 75-летний Карл III перенес плановую операцию из-за увеличения предстательной железы. Во время этой процедуры у него обнаружили рак, о чем публике сообщили в начале февраля. Король временно не исполнял публичные обязанности, но все это время продолжал работать, а сейчас вновь начинает посещать мероприятия. Он продолжает проходить курс лечения.

Ранее в августе сообщалось, что Карл III скрывается от родственников, собравшихся в королевской резиденции Балморал. Король проводит время, ухаживая за садом и занимаясь живописью.

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      Никита Савин
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