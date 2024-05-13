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17:36, 13 мая 2024Из жизни

Карл III потерял вкус

Daily Mail: король Британии Карл III перестал различать вкусы из-за химиотерапии

Фото: I-Images / Globallookpress.com

Король Великобритании Карл III потерял возможность ощущать и различать вкусы из-за химиотерапии. Об этом сообщает Daily Mail.

75-летний монарх посетил Музей армейской авиации в графстве Гэмпшир, где разговорился с ветераном британской армии Аароном Мэпплбеком. Мэпплбек рассказал, что в прошлом году прошел курс химиотерапии из-за рака яичек, после чего перестал чувствовать вкус. Король признался, что то же самое произошло и с ним.

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Карл III прибыл в Гэмпшир, чтобы официально передать должность главнокомандующего армейской авиацией старшему сыну Уильяму. Принц Уэльский будет командовать воздушно-десантным крылом британской армии, в том числе 662-й эскадрильей — бывшим подразделением его брата принца Гарри. Гарри отказался от звания члена королевской семьи в 2020 году и вместе с женой Меган Маркл переехал в Калифорнию, США.

Ранее сообщалось, что у Карла III выявили рак. Букингемский дворец не раскрывает подробностей лечения короля от онкологического заболевания.

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      Юлия Юткина
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