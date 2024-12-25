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12:16, 25 декабря 2024Из жизни

Карл III нарушил многолетнюю рождественскую традицию из-за болезни

Больной раком Карл III записал рождественское обращение из больничной часовни
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jane Barlow / Reuters

Король Великобритании Карл III нарушит многолетнюю рождественскую традицию и выступит с обращением к гражданам из бывшей больничной часовни. Об этом сообщает «Би-би-си».

Впервые за десять лет обращение монарха к британцам было записано не в Букингемском дворце или одной из резиденций, а в часовне Фицровия в лондонском районе Вест-Энд. Ранее часовня была частью больницы Миддлсекс, однако в последнее время используется в качестве арт-пространства и места проведения различных мероприятий представителями всех религий.

Как пишет «Би-би-си», Карл III выбрал для записи обращения Фицровию, так как «хотел выступить в месте, связанном со здравоохранением», из-за своей борьбы с раком.

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Об ухудшении состояния здоровья Карла III стало известно в феврале: он рассказал, что у него диагностировали онкологическое заболевание. В течение 2024 года монарх каждую неделю посещал врачей и несколько раз ложился в больницу.

Ранее анонимный источник в Букингемском дворце заявил, что король Карл III идет на поправку. По словам источника, Карлу по-прежнему требуется лечение от рака, однако состояние его здоровья постепенно улучшается.

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