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16:10, 8 февраля 2024Из жизни

Принц Гарри вернулся в США спустя сутки после прилета к онкобольному Карлу III

Принц Гарри улетел в США спустя сутки после встречи с онкобольным Карлом III

Фото: Brian Snyder / Reuters

Принц Гарри, прилетевший в Великобританию для встречи с королем Карлом III, у которого ранее обнаружили рак, вылетел в США. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, герцог Сассекский был замечен в Хитроу спустя сутки после того, как накануне его из того же аэропорта доставили в резиденцию короля Кларенс-Хаус в сопровождении полиции.

Таким образом, принц Гарри совершил второе трансатлантическое путешествие за 48 часов, за что был раскритикован в соцсети X. Монаршей особе припомнили его призывы к защите окружающей среды и ответственности за экологию и назвали лицемером. «Гарри не может быть борцом за экологию, когда он потратил тонну топлива на долгое путешествие, которое длилось 24 часа», «Полет, который мог бы быть звонком в Zoom», — высказались интернет-пользователи.

Ранее сообщалось, что встреча принца Гарри и Карла III длилась 45 минут. До этого герцог Сассекский, который живет в США, долгое время не общался с королем лично. На коронации, прошедшей в мае 2023 года, он лишь появился среди гостей.

Предполагается, что принц Гарри не встретился с братом Уильямом и невесткой Кейт Миддлтон, которая восстанавливается после операции на брюшной полости и временно не исполняет свои обязанности.

О том, что у Карла III обнаружили рак, стало известно 5 февраля. Как сообщили в Букингемском дворце, заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время лечебных процедур, связанных с увеличением простаты.

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      Варвара Кошечкина
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