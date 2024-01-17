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19:32, 17 января 2024Из жизни

Карл III временно перестанет исполнять королевские обязанности

Королю Великобритании Карлу III потребовалась госпитализация

Фото: Jane Barlow / Reuters

Королю Великобритании Карлу III потребовалась помощь врачей из-за болезни. Об этом сообщает Daily Mail.

Представитель Букингемского дворца заявил, что британский монарх будет госпитализирован на следующей неделе и потому временно не будет исполнять публичные обязанности. «Как и тысячи мужчин каждый год, король обратился за помощью в связи с увеличением простаты. Состояние Его Величества неопасно, на следующей неделе он ляжет в больницу для корректирующей процедуры», — сказано в обращении.

Мероприятия с участием монарха, запланированные на 18 и 19 января, также отложены по совету лечащего врача. Король должен был встретиться с высокопоставленными иностранными гостями и членами кабинета министров.

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Приближенные ко двору источнику утверждают, что Карл III специально поставил общественность в известность о подробностях своего заболевания, чтобы мужчины у которых появились сходные симптомы, обязательно обратились к врачу для проверки.

В ноябре сообщалось, что нидерландское издание новой книги журналиста Омида Скоби о закулисной жизни британской королевской семьи вызвало скандал в Великобритании. По утверждению британского журналиста Пирса Моргана, там сказано, что «тайными расистами», которые интересовались цветом кожи будущих детей принца Гарри и Меган Маркл, якобы были король Карл III и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.

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      Никита Савин
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