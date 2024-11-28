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20:36, 28 ноября 2024Из жизни

Стало известно о диете болеющего раком Карла III

Британского короля Карла III ограничили в употреблении красного мяса из-за рака
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Justin Tallis / Reuters

Стало известно, что британскому королю Карлу III из-за рака пришлось сесть на диету. Об этом сообщает The Independent.

Сын королевы Великобритании Камиллы Том Паркер-Боулз рассказал, что из-за онкологического диагноза Карлу III пришлось ограничить употребление красного мяса.

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По словам сына Камиллы, теперь король внимательно следит за тем, что он ест. В его меню реже появляются баранина, говядина и свинина.

Ранее сообщалось, что болезнь королевы Камиллы оказалась серьезнее ожидаемого. Из-за осложнений она неожиданно пропустила Благотворительное королевское варьете — ежегодное представление, которое транслирует британское телевидение.

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