Стало известно о диете болеющего раком Карла III

Стало известно, что британскому королю Карлу III из-за рака пришлось сесть на диету. Об этом сообщает The Independent.
Сын королевы Великобритании Камиллы Том Паркер-Боулз рассказал, что из-за онкологического диагноза Карлу III пришлось ограничить употребление красного мяса.
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По словам сына Камиллы, теперь король внимательно следит за тем, что он ест. В его меню реже появляются баранина, говядина и свинина.
Ранее сообщалось, что болезнь королевы Камиллы оказалась серьезнее ожидаемого. Из-за осложнений она неожиданно пропустила Благотворительное королевское варьете — ежегодное представление, которое транслирует британское телевидение.