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19:59, 22 ноября 2024Из жизни

Болезнь королевы Камиллы оказалась серьезнее ожидаемого

Королева Камилла пропустила ожидаемое мероприятие из-за состояния здоровья
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Камилла, королева Великобритании

Камилла, королева Великобритании. Фото: Aaron Chown / Reuters

Состояние здоровья снова помешало королеве Камилле, супруге британского короля Карла III, посетить запланированное мероприятие. Об этом сообщает издание People.

Камилла неожиданно пропустила Благотворительное королевское варьете — ежегодное благотворительное представление, которое транслирует британское телевидение. Средства, собранные во время представления, переводятся в благотворительный фонд, поэтому на нем всегда присутствуют члены королевской семьи.

Об отсутствии королевы стало известно всего за четыре часа до начала мероприятия. Букингемский дворец объяснил его рекомендациями врачей: они считают, что болезнь, перенесенная Камиллой в начале ноября, оказалась серьезнее ожидаемого, и советуют ей больше отдыхать.

После недавней легочной инфекции у королевы по-прежнему сохраняются некоторые послевирусные симптомы. Вследствие этого врачи посоветовали Ее величеству после занятой недели с множеством мероприятий отдать приоритет достаточному отдыху

из заявления Букингемского дворца
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О том, что у королевы Камиллы диагностировали легочную инфекцию, стало известно 5 ноября. В заявлении Букингемского дворца не уточнялось, чем именно заболела королева. Термин «легочная инфекция», который в нем упомянут, чаще всего используют в отношении воспаления легких и бронхита. 13 ноября дворец объявил о выздоровлении королевы.

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