Британская королева заболела и отменила все мероприятия

Королева Камилла отменила все мероприятия из-за легочной инфекции

У королевы Камиллы, супруги британского короля Карла III, диагностировали легочную инфекцию. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Букингемского дворца не уточняется, чем именно заболела Камилла. Термин легочная инфекция, который в нем упомянут, чаще всего используют в отношении воспаления легких и бронхита. Королева будет лечиться дома.

Из-за болезни Камилла отменила участие во всех запланированных мероприятиях. В частности, она не появится на Поле памяти Вестминстерского аббатства и не сможет встретиться с британскими медалистами Олимпиады и Паралимпиады.

«От имени всей страны желаю Ее величеству королеве скорого выздоровления», — написал в соцсети X (бывший Twitter) премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Камилла посетила открытие онкологического центра в городе Бат, графство Сомерсет, и рассказала о состоянии здоровья больного раком Карла III. По ее словам, лечение идет очень хорошо.