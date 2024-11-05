Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:29, 5 ноября 2024Из жизни

Британская королева заболела и отменила все мероприятия

Королева Камилла отменила все мероприятия из-за легочной инфекции
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Камилла

Камилла. Фото: Eddie Mulholland / Pool / Reuters

У королевы Камиллы, супруги британского короля Карла III, диагностировали легочную инфекцию. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Букингемского дворца не уточняется, чем именно заболела Камилла. Термин легочная инфекция, который в нем упомянут, чаще всего используют в отношении воспаления легких и бронхита. Королева будет лечиться дома.

Из-за болезни Камилла отменила участие во всех запланированных мероприятиях. В частности, она не появится на Поле памяти Вестминстерского аббатства и не сможет встретиться с британскими медалистами Олимпиады и Паралимпиады.

Материалы по теме:
Власти Британии готовятся к смерти короля Карла III. Что известно о его здоровье и кто может стать новым монархом?
Власти Британии готовятся к смерти короля Карла III.Что известно о его здоровье и кто может стать новым монархом?
1 марта 2024
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
6 февраля 2024
«Это метастазы». У Карла III обнаружен рак. Почему врачи опасаются за его будущее?
«Это метастазы». У Карла III обнаружен рак. Почему врачи опасаются за его будущее?
6 февраля 2024

«От имени всей страны желаю Ее величеству королеве скорого выздоровления», — написал в соцсети X (бывший Twitter) премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Камилла посетила открытие онкологического центра в городе Бат, графство Сомерсет, и рассказала о состоянии здоровья больного раком Карла III. По ее словам, лечение идет очень хорошо.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по жилой многоэтажке в Белгороде. Испанский дрон влетел прямо в квартиру и взорвался. Там могли быть дети

      Хоккеист «Металлурга» умер после драки в пабе

      Под Москвой мальчик попал в больницу с орехом в ухе после игр со старшим братом

      Бывшая жена Моргенштерна опубликовала фото в нижнем белье

      Эксперты рассказали о будущем цен на жилье в России

      Дому с двумя случаями обрушения потолка отказали в статусе аварийного

      Замглавы управления охраны Минтранса России взяли под стражу по коррупционному делу

      Россиянина без головы признали ограниченно годным к военной службе

      В России суд приговорил публициста Бестужева за фейки о Российской армии

      В США назвали задачи российского Су-57 в Китае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше