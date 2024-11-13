Королева Великобритании вернулась на работу после болезни

77-летняя королева Камилла вернулась к исполнению обязанностей после болезни

Королева Великобритании Камилла поправляется после легочной инфекции и вернулась к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает «Би-би-си».

О возвращении 77-летней супруги Карла III на работу после болезни объявили во вторник, 12 ноября. При этом уточняется, что ее график несколько изменился. На прошедших выходных она не принимала участия в мероприятиях ко Дню памяти павших. Также Камилла пропустит предстоящую премьеру фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта.

При этом она будет участвовать в запланированных лондонских мероприятиях, однако пробудет там меньше, чем предполагалось. В частности, Камилла в среду будет вместе с Карлом III принимать в Букингемском дворце представителей теле- и киноиндустрии, однако только кратко поприветствует их. Больной раком Карл III не менял своих планов на неделю и поприсутствует на всех запланированных мероприятиях.

О том, что у королевы Камиллы диагностировали легочную инфекцию, стало известно 5 ноября. В заявлении Букингемского дворца не уточнялось, чем именно заболела королева. Термин «легочная инфекция», который в нем упомянут, чаще всего используют в отношении воспаления легких и бронхита.

Ранее сообщалось, что Карл III не смог выгнать младшего брата, принца Эндрю, из поместья Роял Лодж. В начале ноября королевские бухгалтеры получили от брата монарха заверения, что он сможет содержать Роял Лодж за свой счет и платить за него аренду.