Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:18, 13 ноября 2024Из жизни

Королева Великобритании вернулась на работу после болезни

77-летняя королева Камилла вернулась к исполнению обязанностей после болезни
Никита Савин
Никита Савин
Камилла

Камилла. Фото: Victoria Jones / Pool / Reuters

Королева Великобритании Камилла поправляется после легочной инфекции и вернулась к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает «Би-би-си».

О возвращении 77-летней супруги Карла III на работу после болезни объявили во вторник, 12 ноября. При этом уточняется, что ее график несколько изменился. На прошедших выходных она не принимала участия в мероприятиях ко Дню памяти павших. Также Камилла пропустит предстоящую премьеру фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта.

При этом она будет участвовать в запланированных лондонских мероприятиях, однако пробудет там меньше, чем предполагалось. В частности, Камилла в среду будет вместе с Карлом III принимать в Букингемском дворце представителей теле- и киноиндустрии, однако только кратко поприветствует их. Больной раком Карл III не менял своих планов на неделю и поприсутствует на всех запланированных мероприятиях.

Материалы по теме:
Власти Британии готовятся к смерти короля Карла III. Что известно о его здоровье и кто может стать новым монархом?
Власти Британии готовятся к смерти короля Карла III.Что известно о его здоровье и кто может стать новым монархом?
1 марта 2024
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
6 февраля 2024
«Это метастазы». У Карла III обнаружен рак. Почему врачи опасаются за его будущее?
«Это метастазы». У Карла III обнаружен рак. Почему врачи опасаются за его будущее?
6 февраля 2024

О том, что у королевы Камиллы диагностировали легочную инфекцию, стало известно 5 ноября. В заявлении Букингемского дворца не уточнялось, чем именно заболела королева. Термин «легочная инфекция», который в нем упомянут, чаще всего используют в отношении воспаления легких и бронхита.

Ранее сообщалось, что Карл III не смог выгнать младшего брата, принца Эндрю, из поместья Роял Лодж. В начале ноября королевские бухгалтеры получили от брата монарха заверения, что он сможет содержать Роял Лодж за свой счет и платить за него аренду.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Исламский джихад» показал новое видео с похищенным россиянином. Мужчина заявил, что боится за свою жизнь и хочет домой

      Черчесов пошутил об ошибке журналиста в его отчестве

      Россиян предостерегли от покупки токсичных новогодних елок

      Врач раскрыла связь между стрессом и риском болезни Альцгеймера

      Помилованная Путиным Савченко призвала проверить депутата-критика ВСУ

      Раскрыты подробности о «Пионах» с американскими снарядами у ВСУ

      Россиянин похитил сестру и заставил переписать на него дом

      Делегации из ОАЭ показали центр изучения арабского языка в Подмосковье

      Частных охранников в России обяжут иметь оружие при охране массовых мероприятий

      Варламов оценил впечатления от одной страны фразой «никогда сюда больше не приеду»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше