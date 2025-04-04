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19:09, 4 апреля 2025Из жизни

Котенок застрял в дорожном конусе и попал на видео

В Малайзии спасли котенка, застрявшего в дорожном конусе
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Келантане, Малайзия, неравнодушный пожарный спас бездомного котенка. Об этом пишет Jam Press.

Вероятно, зверек хотел изучить дорожный конус изнутри и случайно застрял в нем головой. Его в таком бедственном положении подобрал пожарный Эйб Вей. Он взял конус и стал аккуратными движениями проталкивать котенка внутрь него.

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В конце концов Вейю удалось сделать это. Спасение котенка попало на видео. Зверек вывалился на асфальт и мяукнул. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя.

Ранее сообщалось, что в Москве кота спасли из «застенка» между квартирами, где он провел неделю. Его забрал себе один из сотрудников МЧС.

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