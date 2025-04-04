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16:37, 4 апреля 2025Силовые структуры

Криминальный авторитет Гасанов обвинил в своем аресте бывшего силовика

В Екатеринбурге криминальный авторитет Гасанов обвинил в аресте бывшего силовика
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге криминальный авторитет Марсель Гасанов обвинил в своем аресте бывшего силовика. Об этом сообщает издание URA.

Ему предъявлено обвинение по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

По данным издания, к Мареслю Гасанову силовики приехали в феврале. Сотрудники МВД и ФСБ провели у него дома обыски. Затем он был доставлен в отдел полиции. По версии следствия, свой статус «смотрящего» он получил в 2024 году.

Гасанов сообщил, что не является лидером какой-либо группировки. Но суд оставил его под стражей до 9 июня. В своем уголовном преследовании он обвинил бывшего сотрудника свердловского ФСБ Евгения Пупышева. В прошлом году они подрались, теперь Гасанов считает, что силовик ему мстит.

До этого Марсель отбывал наказание за разбой, он отсидел шесть лет. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание.

Ранее сообщалось, что назначенного вором в законе Шакро Молодым смотрящим за российским регионом арестовали.

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