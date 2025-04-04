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09:55, 4 апреля 2025Путешествия

Летевший в Волгоград самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Волгоград самолет сел в Москве из-за неисправности в электросистеме
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Летевший в Волгоград самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел в пятницу, 4 апреля, со следовавшим из Москвы Boeing 737–800. Экипаж доложил о неисправности в электросистеме на борту и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Посадка прошла в столичной авиагавани прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее пилотов самолета авиакомпании Utair пытались ослепить лазером во время полета. Нештатная ситуация произошла с летевшим из Дубая в Москву Boeing в четверг, 3 апреля.

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