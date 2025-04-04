Любимова рассказала о съемках фильмов в зоне СВО

Министр культуры Любимова: Кинематографистов приходится тормозить в зоне СВО

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что кинематографисты отправились в зону специальной военной операции (СВО), как только получили разрешение от военных. Об этом сообщает aif.ru.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным Любимова заявила, что документалисты ВГИКа просились в зону СВО с самого начала боевых действий и отправились туда вместе с молодыми педагогами, получив разрешение. «Тут мы их только тормозим, но создаем им условия», — добавила она.

По словам министра культуры, в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) открылись студии для кинематографистов под названием «Форпост», где созданы все условия для работы над фильмами. Кроме того, еще две студии будут открыты к 9 мая.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал снимать художественные фильмы о героях СВО. Он отметил, что, кроме документальных проектов, фильмов о героях СВО нет.