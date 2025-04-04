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16:15, 4 апреля 2025Культура

Любимова рассказала о съемках фильмов в зоне СВО

Министр культуры Любимова: Кинематографистов приходится тормозить в зоне СВО
Ольга Коровина
Ольга Любимова

Ольга Любимова. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что кинематографисты отправились в зону специальной военной операции (СВО), как только получили разрешение от военных. Об этом сообщает aif.ru.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным Любимова заявила, что документалисты ВГИКа просились в зону СВО с самого начала боевых действий и отправились туда вместе с молодыми педагогами, получив разрешение. «Тут мы их только тормозим, но создаем им условия», — добавила она.

По словам министра культуры, в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) открылись студии для кинематографистов под названием «Форпост», где созданы все условия для работы над фильмами. Кроме того, еще две студии будут открыты к 9 мая.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал снимать художественные фильмы о героях СВО. Он отметил, что, кроме документальных проектов, фильмов о героях СВО нет.

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