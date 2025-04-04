Милонов рассказал о ранении на СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что получил ранение на СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что во время боевых действий на фронте специальной военной операции (СВО) получил ранение. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Противник может использовать гибель или ранение в своей информационной войне, именно поэтому, когда я получил первое ранение, я вообще об этом никому не сказал, чтобы никто не радовался», — отметил депутат.

В качестве старшего наводчика противотанковой артиллерийской батареи Милонов управлял орудием «Рапира», занимался подготовкой и заправкой снарядов, а также оказывал поддержку пехоте Вооруженных сил России.

В основном депутат проживал в Горловке (ДНР), в месте дислокации. Его пушка находилась в четырех километрах от линии фронта, и Виталий Милонов на мотоцикле добирался до нее за семь минут.

Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о статусе ветерана боевых действий для всех, кто участвует в боевых действиях на территории Курской области. Законодатели внесут изменения в закон «О ветеранах», документ был инициирован правительством России. Согласно ему, статусы ветерана боевых действий получат в том числе уволенные в запас, сотрудники МВД, Росгвардии и Государственной противопожарной службы.