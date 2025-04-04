Минобороны обвинило ВСУ в атаке на газопровод в российском регионе

Минобороны России заявило об атаке БПЛА ВСУ на газопровод в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковал газопровод в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, 3 апреля в 23:28 по московскому времени украинский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил газопровод низкого давления, в результате чего местные потребители остались без газа.

Минобороны также обвинило ВСУ в атаке при помощи дрона на внутренний газопровод низкого давления МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск», расположенный в том же населенном пункте. Удар был нанесен 4 апреля в 00:36.

Как заявляет ведомство, украинская сторона уже на протяжении двух недель в одностороннем порядке атакует российскую энергетическую инфраструктуру, что противоречит публичным заявлениям президента Украины Владимира Зеленского.

Днем ранее Минобороны также сообщило об ударах ВСУ по российским объектам. Так, зафиксированы атаки на газораспределительную станцию в Луганске, энергообъекту в Курской области и электроподстанции в Белгородской и Запорожской областях.

25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.