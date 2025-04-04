Мировой экономике предсказали очень плачевные последствия

Доцент Бондаренко: Пошлины США могут спровоцировать рецессию во всем мире

Пошлины на импорт, которые ввели власти США, могут привести к очень плачевным последствиям. Об этом предупредила доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Ее процитировало РИА Новости.

По ее словам, не исключен даже вариант глобальной рецессии, если США и их торговым партнерам не удастся договориться о смягчении тарифов. Бондаренко подчеркнула, что мир может столкнуться с ускорением инфляции, хотя большое значение имеет то, как другие государства отреагируют на американские пошлины. В то же время Россия может выиграть в сложившейся ситуации за счет экспорта сельскохозяйственных товаров в страны Юго-восточной Азии и энергоносителей в Восточную Европу.

При этом, Бондаренко констатировала, что пошлины не решат проблемы вопрос дефицитов торгового баланса США и бюджета.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французским компаниям пора приостановить любые инвестиции в США из-за введения пошлин на товары из Европейского союза.