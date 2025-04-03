Макрон призвал приостановить инвестиции в США

Макрон призвал приостановить французские инвестиции в США из-за пошлин

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США из-за введения пошлин на товары из стран-членов Европейского союза (ЕС). Слова политика приводит РИА Новости.

«Важно, чтобы будущие инвестиции или инвестиции, объявленные в последние недели, были приостановлены на некоторое время, пока мы не проясним ситуацию с Соединенными Штатами Америки», — сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что ЕС рассматривает варианты ответа на американские пошлины.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала серьезным ударом по бизнесу и потребителям во всем мире объявленные США пошлины на импорт товаров из 185 стран. Она заявила, что в ЕС готовы на них отреагировать и уже согласовали первый пакет ответных мер.