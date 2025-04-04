Мужчина решил выяснить отношения с любимой и учинил массовую резню в российском городе

В Норильске мужчине дали 20 лет за нападение с ножом на 4 человек

В Красноярском крае россиянину дали 20 лет колонии за нападение с ножом на четырех человек. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 18 мая 2024 года мужчина решил выяснить отношения со своей сожительницей. В подъезде он встретил 12-летнего пасынка и нанес ему три колотых ранения в шею, после этого поднялся в квартиру и расправился с сожительницей. На выходе он встретил незнакомую ему пару, пришедшую на крики женщины. Злоумышленник решил продолжить резню и напал с ножом и на них.

Остановить кровожадного мужчину удалось лишь прибывшему наряду полиции. Подростку и двум взрослым удалось выжить благодаря помощи медиков, а вот ранения сожительницы осужденного оказались несовместимы с жизнью.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 23-летнего молодого человека, напавшего с ножом на прохожего.