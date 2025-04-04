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13:04, 4 апреля 2025Моя страна

На горном курорте Сочи начался сезон цветения сакуры

На курорте Сочи «Роза Хутор» начался сезон цветения сакуры
Алина Черненко

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

На «Розе Хутор» начался сезон цветения сакуры. Об этом сообщается на официальном сайте горного курорта Сочи.

В пресс-службе уточнили, что за нежно-розовыми цветами вишни саржента можно понаблюдать на высоте 560 метров над уровнем моря.

Первые саженцы на горном курорте появились в 2013 году. Благодаря хорошему климату и качественному уходу деревья прижились и достигли трехметровой высоты. Каждую весну они покрываются пышным цветом и привлекают любителей фотографии.

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«В японской традиции цветение сакуры связано с приходом тепла и началом новой жизни. В этот же момент принято подумать и о ее быстротечности — наблюдать за цветущими деревьями можно лишь в течение двух недель», — отметили в пресс-службе «Розы Хутор».

В начале апреля в Ботаническом саду имени И. С. Косенко в Краснодаре зацвели 150 тысяч тюльпанов. Посетителям предложили воспользоваться аудиогидом «Язык цветов» и узнать о значении различных растений.

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