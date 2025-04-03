150 тысяч тюльпанов зацвели в одном российском городе

В Краснодаре зацвели 150 тысяч тюльпанов восьми сортов

В одном российском городе зацвели 150 тысяч тюльпанов восьми сортов. Соответствующая информация опубликована на сайте Ботанического сада имени И. С. Косенко в Краснодаре.

Отмечается, что посетители организации смогут воспользоваться аудиогидом «Язык цветов» и узнать о значении различных растений.

«Совместно мы создаем уникальное место для того, чтобы люди наслаждались красотой тюльпанов. Такой проект стал весенним фотовдохновением для всех, кто посещает Ботанический сад аграрного университета», — высказался ректор учебного заведения Александр Трубилин.

Для гостей Ботанического сада также подготовили тематические фотозоны с символическими дверями, которые открывают путь к тюльпановым полям, цветочными тележками, велосипедами, холстами и зеркальными панелями. Кроме того, на одной из зон будет использоваться искусственный интеллект для генерации необычных фото.

Ранее в апреле редкий краснокнижный тюльпан зацвел в российском регионе. Редкий первоцвет заметили в Богдинско-Баскунчакском заповеднике Астраханской области.