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20:21, 3 апреля 2025Моя страна

150 тысяч тюльпанов зацвели в одном российском городе

В Краснодаре зацвели 150 тысяч тюльпанов восьми сортов
Екатерина Ештокина

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

В одном российском городе зацвели 150 тысяч тюльпанов восьми сортов. Соответствующая информация опубликована на сайте Ботанического сада имени И. С. Косенко в Краснодаре.

Отмечается, что посетители организации смогут воспользоваться аудиогидом «Язык цветов» и узнать о значении различных растений.

«Совместно мы создаем уникальное место для того, чтобы люди наслаждались красотой тюльпанов. Такой проект стал весенним фотовдохновением для всех, кто посещает Ботанический сад аграрного университета», — высказался ректор учебного заведения Александр Трубилин.

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Для гостей Ботанического сада также подготовили тематические фотозоны с символическими дверями, которые открывают путь к тюльпановым полям, цветочными тележками, велосипедами, холстами и зеркальными панелями. Кроме того, на одной из зон будет использоваться искусственный интеллект для генерации необычных фото.

Ранее в апреле редкий краснокнижный тюльпан зацвел в российском регионе. Редкий первоцвет заметили в Богдинско-Баскунчакском заповеднике Астраханской области.

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