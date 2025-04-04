Назван способ сэкономить на уборке после ремонта

«Известия»: Уборку после ремонта можно сделать самостоятельно

Уборку после ремонта можно сделать самостоятельно, тем самым сэкономив деньги на клининге. О том, как привести жилье в порядок, рассказал эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в беседе с «Известиями».

Эксперт посоветовал в первую очередь избавиться от основной массы мусора и пыли. В этом поможет строительный пылесос — он соберет не только пыль, но и мелкие осколки материалов. Особое внимание стоит уделить стенам и потолку. Их лучше всего почистить широкой малярной кистью с длинным ворсом. Для очистки стекол хорошо подойдет шпатель. Кромку инструмента необходимо обернуть мягкой тканью, чтобы избежать появления царапин.

После можно приступать к влажной уборке. Начать следует с окон. Для ликвидации загрязнений используйте раствор теплой воды с небольшим количеством средства для мытья посуды, а для удаления жидкости — тряпки из микрофибры. Линолеум или ламинат можно помыть слабым мыльным раствором, а кафельную плитку — специальным средством для керамики.

«Не забудьте про радиаторы отопления и вентиляционные решетки — их сначала нужно пропылесосить с узкой насадкой, а затем протереть влажной тряпкой», — добавил Васильев.

Он также рекомендовал защитить поверхности от пыли, которая остается в воздухе после сухой уборки. Для мебели и дверей подойдет влажная микрофибра с добавлением силиконового спрея.

Ранее аналитики Urban Grade подсчитали число владельцев новостроек, недовольных ремонтом. В России на таких собственников приходятся 93 процента от всех покупателей нового жилья.