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12:01, 4 апреля 2025Экономика

Названы главные пострадавшие от пошлин Трампа

Доцент Давыдова: Главными жертвами торговой войны станут КНР, ФРГ и Япония
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Barria / Reuters

В ближайшей перспективе от пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, пострадают те страны, для которых Соединенные Штаты стали основным торговым партнером. Об этом «Ленте.ру» заявила доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.

По ее словам, это Китай, Германия и Япония. Эти государства будут искать альтернативные рынки сбыта, что может положительно сказаться на российской экономике.

Что касается причин, по которой Вашингтон ввязался в торговую войну, то Давыдова напомнила, что Трамп и министр финансов США Скотт Бессент не раз говорили, что хотят снизить обслуживание государственного долга. Этого можно добиться за счет снижения доходности по государственным облигациям, чтобы сократить выплаты иностранным инвесторам. Именно этот результат и дадут повышенные тарифы. Кроме того, в Белом доме надеются, что пошлины повлияют на транснациональные корпорации. Не желая терять такой рынок сбыта, они переместят часть своих производственных мощностей в США.

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В свою очередь, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова считает, что причинами торговой войны стала, с одной стороны, борьба за рынки человеческих и природных ресурсов, а с другой — слом прежней модели предполагавшей экономическую экспансию западных экономик на Восток.

Заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, директор высшей школы экономики и бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов объяснил желание Трампа вязаться в торговую войну тем, что США пострадают от повышенных пошлин меньше, чем другие страны. Это значит, что у Белого дома появится козырь, обеспечивающий американскому экспорту более выгодные условия.

Ранее появился прогноз, что итогом торговой войны, которую развязал президент США Дональд Трамп, станут хаос и мировой финансовый кризис.

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