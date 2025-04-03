Миру предсказали хаос и финансовый кризис

Экономист Остапкович: Пошлины Трампа запустят цепную реакцию и приведут к хаосу

В той торговой войне, которую начинают США, не будет победителей, хотя ситуация по некоторым категориям товаров может улучшиться в ближайший год или полтора. Об этом предупредил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Его процитировали «Известия».

Экономист полагает, что введение Белым домом новых пошлин может привести к цепной реакции в виде роста цен и замедления экономического роста. А ее итогом станет полномасштабный мировой финансовый кризис. Остапкович подчеркнул, что тарифное противостояние нарушит баланс спроса и предложения, усилит инфляционное давление и приведет к хаосу.

Кроме того, он напомнил, что и американский, и европейский регуляторы уже поделились планами повышения ставок, что замедлит экономический рост, так как снизится инвестиционная активность.

Ранее появился прогноз, что переформатирование глобальной торговой системы, которую затеяли США, нанесет больше ущерба американским компаниям, нежели их конкурентам в других странах. Это уже выражается в падении фьючерсов на индексы акций США, а также снижении курса доллара.