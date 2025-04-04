Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:49, 4 апреля 2025Мир

Канада захотела сменить США в роли мирового лидера

Премьер Карни: Если США не хотят быть мировым лидером, им станет Канада
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Марк Карни

Марк Карни. Фото: Patrick Doyle / Reuters

Канада готова сменить Соединенные Штаты в роли мирового лидера, заявил премьер-министр страны Марк Карни. Его слова передает The New York Times.

«Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, им станет Канада», — отметил политик.

По словам Карни, 80-летний период, когда США несли знамя глобального экономического лидерства, создавали союзы, основанные на доверии и взаимном уважении, и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, подошел к концу. «И хотя это трагедия, это также и новая реальность», — заключил он.

Ранее канадский премьер-министр заявил о конце эпохи прежних отношений с США и намерении Оттавы кардинально изменить экономическую политику в связи с протекционизмом американской стороны.

    Обсудить
    Последние новости

    В Европе раскрыли судьбу Украины после окончания конфликта

    Самолет с сотнями пассажиров совершил аварийную посадку из-за истерики женщины на борту

    Мужчина с двумя школьниками пытались поджечь релейный шкаф под Москвой

    Раскрыта амбициозная цель Трампа по переговорам

    В Башкирии спасли просидевшую на столбе два дня кошку

    Гендиректора российской компании «Благо Инвест» задержали по делу о мошенничестве

    Амурские охотники стали сознательнее и помогли увеличить популяцию косуль

    В Раде рассказали об оторванности властей Украины от реальности

    Трамп пообещал не менять свою экономическую политику никогда

    Немецкие кондитеры увидели угрозу в пошлинах Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше